«Идиотство и алкоголизм»: хоккеист Вовченко сбил женщину с ребенком на гидроцикле

Экс-жена Вовченко заявила, что хоккеист сбил женщину с ребенком на гидроцикле

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Спортсмен был пьян и хотел избежать ответственности.

Пьяный хоккеист магнитогорского «Металлурга» Даниил Вовченко на гидроцикле врезался в женщину с ребенком, которые плавали на сапборде в Череповце. Как поделилась с 5-tv.ru экс-супруга спортсмена Яна Вовченко-Александрова, о случившемся ей сообщили знакомые пострадавшей.

«Ребенок чуть не утонул, у женщины ушибы. Утерян инвентарь. Вовченко спрятался за гидроциклом. Когда у него хотели взять номер, дал левый», — написала бывшая супруга хоккеиста на странице в социальных сетях.

Яна посоветовала пострадавшим обратиться в правоохранительные органы и передала им настоящий номер телефона спортсмена.

«Идиотство, алкоголизм и уход от ответственности всегда были нашими лучшими друзьями», — написала она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Волге гидроцикл врезался в группу сапбордистов, в результате чего погиб солист Государственного оркестра Татарстана Виктор С. По данным следствия, 22-летняя девушка без права управления маломерным судном наехала на трех человек, все они оказались в воде — один утонул.

По факту происшествия проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

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