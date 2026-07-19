Два человека ранены в Льгове в результате атаки ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Пострадавших доставили в Курск для оказания помощи.

В результате обстрела Льгова два человека получили осколочные ранения и были доставлены в Курск для оказания медицинской помощи. Об этом губернатор региона Александр Хинштейн сообщил в мессенджере МАКС.

«Два человека ранены в результате атаки ВСУ на Льгов», — написал он в личном блоге.

Среди пострадавших — двое мужчин. У 32-летнего жителя диагностированы осколочные ранения правой руки и ноги, а у 47-летнего мужчины — осколочные ранения спины и левой голени.

Всего в Курске, Льгове и на автодороге в Рыльском районе пострадали десять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

«От всего сердца желаю нашим людям крепкого здоровья и сил!» — отметил Хинштейн.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во время атаки украинских боевиков на Льгов под удар попали автобус, продуктовый магазин и остановка общественного транспорта. Тогда ранения получили водитель и мужчина, находившийся рядом с магазином. Один из пострадавших оказался 40-летним гражданином Белоруссии.

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