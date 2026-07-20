Снова чемпионы спустя 16 лет: Испания обыграла Аргентину в финале ЧМ-2026

Фото: Reuters/JAMES LANG

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Испанцы выиграли мировое первенство во второй раз в истории.

Сборная Испании по футболу обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу, который прошел в США, Канаде и Мексике. Испанцы стали обладателями титула во второй раз в истории.

Встреча прошла в воскресенье, 19 июля, на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке, вмещающем более 82 тысяч зрителей. Основное время завершилось со счетом 0:0. Игра перешла в дополнительное время и закончилась победой сборной Испании — 1:0.

Главные звезды обеих команд — аргентинец Лионель Месси и испанец Лямин Ямаль — появились на поле с первых минут. В первом тайме команды обменялись опасными моментами, но не отметились забитыми голами.

В перерыве матча на поле состоялось шоу с участием Мадонны, Шакиры, Джастина Бибера и корейской группы BTS. Красочное представление длилось 11 минут, а организаторы развернули декорации всего за шесть минут. Перед финалом появилась информация, что ФИФА увеличила время перерыва специально для шоу до 30 минут, но это оказалось лишь слухами.

Во втором тайме в атаке были активнее испанцы, сборная Аргентины больше оборонялась и смогла ответить всего несколькими выходами к воротам соперника. Уже в добавленное ко второй половине игры время с поля был удален аргентинец Энцо Фернандес. Команда Аргентины завершала матч в меньшинстве.

Встреча перешла в овертайм. Счет был откыт лишь во втором тайме дополнительного времени. На 106-й минуте отличился полузащитник сборной Испании Ферран Торрес.

Испанцы приехали на турнир в качестве действующих чемпионов Европы. Мировое первенство началось для них с нулевой ничьей в матче с командой Кабо-Верде, но победы над Саудовской Аравией (4:0) и Уругваем (1:0) позволили сборной Испании занять первую строчку в группе H. В плей-офф «красная фурия» выбила сборные Австрии (3:0), Португалии (1:0), Бельгии (2:1) и Франции (2:0).

На пути к финалу сборная Аргентины заняла первое место в группе J, обыграв команды Алжира (3:0), Австрии (2:0) и Иордании (3:1). В плей-офф команда отправила домой сборные Кабо-Верде (3:2), Египта (3:2), Швейцарии (3:1) и Англии (2:1).

Сборные Испании и Аргентины встречались в 15-й раз в истории. До этого команды одержали по шесть побед в очных матчах и дважды сыграли вничью.

Сборная Испании по футболу стала победителем мирового первенства во второй раз в истории. Свой первый титул испанцы завоевали в 2010 году на чемпионате мира в ЮАР. Тогда команда обыграла в финале сборную Нидерландов.

Для аргентинцев этот финал стал седьмым в истории. Свой последний титул команда завоевала в 2022 году на чемпионате мира в Катаре, обыграв в финале сборную Франции. До этого «бело-голубые» становились чемпионами мира в 1978 и 1986 годах. В 1930, 1990 и 2014 годах сборная Аргентины уступала в финалах. Это серебро стало для команды четвертым в коллекции.

В 2026 году чемпионат мира по футболу впервые прошел сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. В нем приняли участие сразу 48 сборных, а не 32, как было в предыдущие годы. Это позволило увеличить общее количество матчей турнира до 104.

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