Балкон загорелся в многоквартирном доме на юге Москвы

Фото: MAX/МЧС Москвы

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Причиной пожара мог стать неисправный кондиционер.

На четвертом этаже многоквартирного дома в столичном районе Нагатинский Затон загорелся балкон. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за неисправности кондиционера. Огонь быстро распространился и повредил соседние балконы.

Пламя вспыхнуло в доме на Коломенской улице. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, а также точную причину возникновения пожара.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы загорелась квартира в многоквартирном доме. В пожаре погибла девушка.

Возгорание произошло на четвертом этаже дома на Веерной улице. По предварительным данным, площадь пожара составила около 15 квадратных метров. Очевидцы рассказывали, что из окон квартиры шел густой черный дым, а старшая по дому сообщила, что сначала заметила небольшое задымление, после чего пламя усилилось. По ее словам, затем произошел взрыв, в квартире лопнули стекла.

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