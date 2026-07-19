Мальчик погиб: мужчина и его 11-летний сын сорвались при восхождении на Эльбрус

Фото: www.globallookpress.com/Serguei Fomine

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Отец получил тяжелые травмы.

В Кабардино-Балкарии во время восхождения на Эльбрус сорвались два альпиниста. По данным Следственного управления СК России по республике, один человек погиб, второй получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Участниками восхождения являлись отец и его 11-летний сын.

По предварительной информации, альпинисты сорвались со скального участка, находясь на высоте около 4,2 тысячи метров.

Полученные ребенком травмы оказались несовместимыми с жизнью — мальчик скончался на месте происшествия. Его отец выжил, однако получил множественные переломы.

После поступления сообщения о происшествии к месту ЧП направились спасатели. В спасательной операции участвовали 12 специалистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста, который получил тяжелые травмы после удара молнии во время восхождения. По имеющимся данным, разряд попал в мужчину и его напарника. Второй альпинист погиб на месте, а пострадавший оказался в тяжелом состоянии и не смог самостоятельно спуститься с горы.

Эвакуация проходила в сложных условиях. Для проведения спасательной операции вертолет завис над скальным участком, после чего спасателя на тросе опустили к месту происшествия, чтобы поднять пострадавшего и эвакуировать погибшего.

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