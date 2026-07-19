«Мини-Филиппчик»: Шаляпин намекнул на совместную работу с Киркоровым

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Спустя 18 лет вражды артист рассчитывает вывести их общение на совершенно другой уровень.

Певец Прохор Шаляпин заявил, что после примирения с народным артистом России Филиппом Киркоровым надеется постепенно восстановить с ним полноценное общение. Об этом артист рассказал в беседе с корреспондентом StarHit на VK Fest-2026.

«В Филиппе я всегда видел себя. Думаю, что и он во мне тоже. У нас есть что-то общее. Меня Стоцкая всегда называла «мини-Филиппчик», — признался Шаляпин.

По словам исполнителя, сейчас они с Киркоровым не переписываются, однако все может измениться. Певец также надеется, что в будущем они смогут вместе принять участие в одном из проектов рэпера Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин). По его словам, сотрудничество позволит их отношениям выйти на новый уровень.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что о примирении артистов стало известно в конце июня. До этого они не общались порядка 18 лет, а причиной многолетнего конфликта стали «две женщины и интриги».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС