Авианосец «Шарль де Голль» по заданию Макрона участвовал в разведке ситуации на Украине

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Боевой корабль пять месяцев провел вблизи Ормузского пролива, собирая разведданные.

Французская военно-морская авиагруппа, которая базируется на авианосце «Шарль де Голль», по заданию президента Франции Эммануэля Макрона была привлечена к миссии по разведке ситуации на Украине. Об этом в интервью газете Le Journal du Dimanche сказал адмирал Тибо Одо де Поссес.

Военнослужащий уточнил, что его команда пять месяцев провела вблизи Ормузского пролива. На Ближний Восток французские войска были направлены исключительно для оценки ситуации.

Тибо Одо де Поссес сказал: когда в начале марта авианосная группа прибыла в восточную часть Средиземного моря, то президент республики Эммануэль Макрон определил три приоритета: обеспечить безопасность французских объектов, защитить Кипр — члена Европейского союза, а также выяснить, какая обстановка складывается в кризисных зонах.

«Он (французский президент Эммануэль Макрон. — Прим. ред.) попросил нас продолжить наши миссии по наблюдению», — отметил Тибо Одо де Поссес, добавив, что больше всего его интересовала обстановка на Украине.

Военнослужащий добавил, что они собирали данные с целью принятия дальнейших решений. О том, каких именно, он уточнять не стал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что все больше стран НАТО отказывается спонсировать Украину. Болгария, Нидерланды и Чехия заявили о нехватке вооружений и средств для дальнейшей поддержки Зеленского.

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