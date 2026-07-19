Не смог смириться с потерей жены: стала известна причина смерти Сергея Шолохова

Фото: © РИА Новости/Михаил Мокрушин

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Предварительно, журналиста захоронят рядом с супругой.

Причиной смерти журналиста Сергея Шолохова стала продолжительная болезнь. Об этом источник рассказал изданию StarHit.ru.

Шолохов несколько лет боролся с онкологией. Он умер в возрасте 67 лет 18 июля. Сейчас решается вопрос с похоронами, которые должны пройти в Санкт-Петербурге.

Предварительно, журналиста предадут земле рядом с женой, легендарным публицистом Татьяной Москвиной. Ее не стало в 2022 году. Сам Сергей Шолохов и его окружение отмечали, что он тяжело переживал смерть любимой супруги и стал чаще болеть.

Шолохов родился в Ленинграде в семье биолога и архитектора. Он обучался на филологическом факультете и пошел в аспирантуру искусствоведческого направления. В 1987 году Сергей начал работать на телевидении, заслужив широкую известность благодаря передаче «Пятое колесо».

Также Шолохов — лауреат конкурса «Золотое перо — 96» в номинации «Журналист года» и академик киноакадемии «Ника». Кроме того, он был продюсером документальных проектов об Алексее Германе, Кирилле Лаврове, Никите Михалкове и Алексее Балабанове. Помимо этого, он входил в состав жюри Высшей лиги КВН и многочисленных кинофестивалей в России и за рубежом.

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