Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Об успехах российской армии рассказали в Минобороны.

Российские войска освободили населенный пункт Вольное в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.

Подразделения группировки «Восток», развивая наступление в глубине обороны противника, полностью зачистили этот населенный пункт.

Более того, удары также пришлись по живой силе и технике трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ, сосредоточенных в районах Васильковки, Чаплино, Малиновки, Великомихайловки, Просяной, Свободы и Зоревки.

Согласно обновленной сводке, помимо значительных потерь в живой силе - до 480 военнослужащих, вражеская сторона недосчиталась боевой бронированной машины и 11 автомобилей. Группировка «Днепр» в это время била по трем механизированным бригадам и теробороне возле Веселянки, Лежино, Юрковки и Орехова. Там уничтожено более 75 бойцов, 24 автомобиля, артиллерийская установка «Богдана» и две станции радиоэлектронной борьбы.

Авиация, ракетные войска и артиллерия отработали по цехам сборки и складам дальнобойных дронов, объектам топливно-энергетического сектора и логистическим узлам в 149 районах. Средства ПВО за сутки сбили две ракеты «Нептун-МД», восемь управляемых авиабомб, снаряд HIMARS и 678 дронов самолетного типа.

В акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ночь на 19 июля над регионами России были поражены 140 украинских беспилотников.

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