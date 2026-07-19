Мужчину, напавшего на российскую туристку в Грузии, задержали

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Полиция на стороне пострадавших и помогает им.

Мужчину, напавшего на российскую туристку в грузинской Кахетии, задержали. Об этом сообщила РИА Новости очевидец произошедшего Владислава Бородина.

«Полиция нам помогает, они на нашей стороне. Его (напавшего — Прим. ред.) уже задержали», — сказала женщина

Нападение произошло в отеле Agarani Estate грузинской Кахетии. Очевидица рассказала изданию, что после ссоры, возникшей во время свадьбы, агрессор ворвался в номер и стал толкать россиянок, а затем ударил одну из них в лицо. После этого ее доставили в больницу со сломанным носом. В сеть попали кадры, на которых избитая россиянка лежит на полу с окровавленной головой.

Ранее 5-tv.ru писал, что группа туристок из России подверглась нападению в Грузии из-за того, что они говорили на русском языке. На ресепшене мужчине указали на номер, в котором жили девушки. В момент нападения он кричал им «вы в моей стране!», после чего применил физическую силу.

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