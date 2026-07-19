Двенадцатилетнюю девочку четвертый день ищут в Подмосковье

Фото: Telegram/СПАС ГРАД Поиск пропавших детей (СпасГрад)/psospasgrad

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Связь с ребенком потеряли 14 июля.

В подмосковном городе Пересвет пропала 12-летняя девочка Александра Миронова. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд Спас-Град.

Рост ребенка — 153 сантиметра. Худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза. Она была одета в белую майку, джинсовые шорты и черные тапки. Связь с девочкой потеряли 14 июля.

Фото: Telegram/СПАС ГРАД Поиск пропавших детей (СпасГрад)/psospasgrad

Очередной случай в череде пропаж детей в регионах России за последние недели. Ранее источник 5-tv.ru сообщил, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга обнаружили тело трехлетней девочки, которая пропала с игровой площадки в поселке Саперный. Ее нашли в лесистой местности после поисков с участием волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт».

Также ранее в Свердловской области исчезли два несовершеннолетних брата восьми и 12 лет — они ушли из дома днем 14 июля и не вернулись обратно. Позднее их нашли живыми у бабушки в деревне Коуровка.

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