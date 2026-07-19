В Архангельской области пьяный водитель наехал на палатку, где ночевала девушка

Фото: MAX/УМВД России по Архангельскoй oбласти

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По факту аварии проводится проверка.

В Архангельской области водитель автомобиля BELGEE во время разворота наехал на палатку, в которой находилась 18-летняя девушка. Об этом сообщило региональное УМВД в канале в мессенджере МАКС.

Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 18 июля в районе пляжа на острове Гривы. Около 01:15 по московскому времени в ОМВД России «Холмогорский» поступило сообщение об аварии. По предварительной информации, водитель 1993 года рождения при попытке совершить разворот допустил наезд на палатку с жительницей Архангельска.

В результате происшествия девушка получила различные травмы и была доставлена в больницу города Новодвинска.

Сотрудники полиции установили, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По факту аварии проводится проверка, специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Предполагаемого виновника привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, а также за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшей. Машину изъяли и отправили на специализированную стоянку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье инспектор ДПС погиб в результате ДТП с участием служебного мотоцикла и легкового автомобиля. Авария произошла на седьмом километре дороги «Шебанцево — Голубино — Глотаево» в городском округе Домодедово.

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