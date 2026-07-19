В результате ДТП в Москве произошел разлив горюче-смазочных средств

Фото: www.globallookpress.com/Siegra Asmoel

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В районе Рижского вокзала затруднено движение.

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Рижского вокзала в результате ДТП произошел разлив горюче-смазочных средств. Из-за этого движение на данном участке дороги затруднено. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

«На месте работают оперативные службы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Информации о пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

В Дептрансе добавили, что движение по ТТК осуществляется лишь по одной из четырех полос. Движение затруднено на 1,4 километра.

«Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — также сказано в публикации столичного департамента.

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