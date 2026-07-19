Кипящие моря: Эль-Ниньо вызовет рекордное потепление на Земле в 2027 году

Фото: © Getty Images/VCG/Contributor

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Поверхность водоемов по всей планете прогреется до аномальных значений.

В 2027 году Землю ждут температурные рекорды из-за явления Эль-Ниньо. Нас ждет сильный прогрев поверхности моря по всей планете, считает австралийский климатолог Андреа Тащетто — своим прогнозом она поделилась с РИА Новости.

Уже сейчас водная гладь разогрелась до очень высоких значений, а в мае 2026 года ученые отметили рекордно теплую погоду за всю глобальную историю наблюдений. По мнению Тащетто, Эль-Ниньо усилит потепление в том числе за счет роста температуры в тропической части Северной Атлантики и Индийского океана.

Ранее 5-tv.ru писал, что из-за Эль-Ниньо вымрет часть мировых посевов рисовых культур. Это природное явление повышает температуру воды в экваториальной части Тихого океана до аномальных показателей. Такое потепление изменит сам характер взаимодействия океана и воздуха, создавая необратимые и глобальные климатические сдвиги по всей Земле.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.