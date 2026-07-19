В Нью-Йорке зафиксированы две смерти и 72 случая заражения легионеллезом

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Kasper Ravlo

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Второй летальный исход произошел всего через сутки после первого.

В Нью-Йорке двое человек умерли из-за вспышки «болезни легионеров», вызванной бактерией легионеллы. Об этом сообщило NYP.

«Второй человек умер от „болезни легионеров“ в Верхнем Ист-Сайде, сообщили представители здравоохранения», — сообщили журналисты.

Однако недавнее снижение числа новых случаев заболевания говорит о том, что источник самой вспышки, возможно, устранен. Комиссар здравоохранения Нью-Йорка доктор Алистер Ф. Мартин прокомментировал смерти пациентов и выразил соболезнования. Второй летальный исход произошел всего через сутки после первого.

В публикации отметили, что после фиксации вспышки легионеллы было зафиксировано как минимум 72 случая инфицирования, и более 50 нью-йоркцев были госпитализированы. По данным Минздрава США, девять человек еще остаются в больнице.

Ранее в 2025 году стало известно, что на мясокомбинате компании Sofina Foods Inc. в Канаде образовался очаг крупной вспышки легионеллеза.

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