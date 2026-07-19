Глава СК Бастрыкин взял под контроль дело нелегального косметолога из Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Женщина без специального образования предлагала пациентам омоложение по подозрительно привлекательной цене.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о незаконной врачебно-косметологической деятельности в Москве. Об этом говорится на официальном сайте СК РФ.

Следователи выяснили, что женщина без специального образования оказывала косметологические услуги, причиняя вред здоровью пациентов. Ее случай ранее освещался «Известиями», а сама косметолог-нелегал атаковала журналистов во время съемок сюжета. Расследование скандального дела ведет столичное управление Следкома.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве закрыли салон, который предлагал омоложение по подозрительно привлекательной цене. Врач-косметолог Анна предлагала пациентам услуги бьюти-инъекций, удаление жира и аппаратную косметологию. Из-за низкой цены она пользовалась популярностью у пациентов. Однако корреспонденты «Известий» под видом записи на прием выяснили, что у врача нет соответствующей квалификации, а салон работает с опасными нарушениями.

Когда в помещение зашла съемочная группа, шарлатанка впала в ярость и вступила в ближний бой с журналистами, пытаясь выбить у них микрофон и камеру. Репортеры вызвали полицию, после чего Анна запаниковала и сбежала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.