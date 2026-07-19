Пятеро детей отравились угарным газом в бане в Чувашии
Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova
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Угрозы жизни несовершеннолетних нет.
Пятеро детей госпитализированы после отравления угарным газом в бане в Чувашии. Об этом сообщили на канале Минздрава республики в МАКС.
Угрозы жизни несовершеннолетних нет.
«В Аликовском округе пятеро детей отравились угарным газом после посещения бани. Все пострадавшие были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — заявили в ведомстве.
Сейчас состояние детей оценивают, как удовлетворительное, есть перспектива улучшений. В здравоохранительном ведомстве отметили, что использовать банные печи следует с максимальной осторожностью, а также призвали родителей несовершеннолетних быть бдительными при посещении бани их детьми.
Также в Минздраве Чувашии напомнили, что у угарного газа нет цвета и запаха, его присутствие нельзя ощутить до появления симптомов — головокружения, слабости и тошноты.
Ранее в соцсетях распространили версию о том, что пропавшая семья туристов Усольцевых отравилась угарным газом в бане.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.