Пятеро детей отравились угарным газом в бане в Чувашии

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

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Угрозы жизни несовершеннолетних нет.

Пятеро детей госпитализированы после отравления угарным газом в бане в Чувашии. Об этом сообщили на канале Минздрава республики в МАКС.

Угрозы жизни несовершеннолетних нет.

«В Аликовском округе пятеро детей отравились угарным газом после посещения бани. Все пострадавшие были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — заявили в ведомстве.

Сейчас состояние детей оценивают, как удовлетворительное, есть перспектива улучшений. В здравоохранительном ведомстве отметили, что использовать банные печи следует с максимальной осторожностью, а также призвали родителей несовершеннолетних быть бдительными при посещении бани их детьми.

Также в Минздраве Чувашии напомнили, что у угарного газа нет цвета и запаха, его присутствие нельзя ощутить до появления симптомов — головокружения, слабости и тошноты.

Ранее в соцсетях распространили версию о том, что пропавшая семья туристов Усольцевых отравилась угарным газом в бане.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.