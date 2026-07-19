Украинские БПЛА атаковали два танкера на нефтяном терминале КТК в Черном море

Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

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Раненых и погибших среди работников консорциума, а также компаний-подрядчиков, нет.

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали два танкера на нефтетерминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море.

«19 июля 2026 года в ходе погрузочных операций на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 два морских танкера<…> подверглись целенаправленной террористической атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — гласит сообщение на канале КТК в Telegram.

Раненых и погибших среди работников КТК, а также компаний-подрядчиков, нет. Розлива нефти не допущено. Судна сохранили плавучесть, идет оценка ущерба.

В результате удара на судне «ASIA» возник пожар, который потушили с участием групп аварийного реагирования КТК. Погрузка топлива приостановлена. На борту танкеров под флагами Либерии и Маршалловых островов находятся международные экипажи, отметили в компании.

Авторы публикации отметили, что уже пятый акт прямой агрессии Вооруженных сил Украины против сугубо гражданского объекта КТК, который находится под защитой международного права.

Ранее два нефтетанкера загорелись после подрыва на минах в Ормузском проливе.

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