Десять раненых при атаке ВСУ на склад под Тамбовом доставлены в Москву

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Улемская

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Пострадавшие проходят лечение в федеральных медицинских центрах.

Десять пострадавших при атаке ВСУ на склад в Тамбовской области доставлены в Москву. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

«Десять пострадавших при атаке укронацистов на логистический центр в Тамбовской области силами службы медицины катастроф доставлены автотранспортом и санитарными вертолетами в Москву и проходят лечение в федеральных медицинских центрах Минздрава и больницах города Москвы», — заявил он.

В пути раненых сопровождали врачи, пострадавшие перенесли дорогу благополучно. По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в Тамбовскую область были направлены бригады медиков Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медицинской помощи Москвы.

Ранее в ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали логистический центр в Котовске, где находились работники ночной смены. В результате удара погибли семь человек, еще 25 пострадали. Начавшийся на складе пожар удалось потушить.

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