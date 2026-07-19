В РФ могут запретить получать гражданство иностранцам с непогашенной судимостью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Законопроект рассмотрят в Государственной думе.

Гражданство РФ могут запретить давать мигрантам с непогашенной или неснятой судимостью. Соответствующий законопроект рассмотрят в Государственной думе. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Место совершения преступления при этом неважно, отметил он.

«ИСКЛЮЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ получения гражданства Российской Федерации или права на проживание в нашей стране мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение ЛЮБОГО преступления на территории России или за ее пределами», — написал Вололин на своем канале в МАКС.

Также председатель Госдумы отметил, что ранее оформленные виды на жительство или разрешения на временное проживание при фиксации факта судимости будут лишены силы. Новый закон не затронет иностранцев, признанных беженцами или получивших политическое и временное убежище на территории России. Эта и другие законодательные инициативы будут обсуждаться на ближайшем заседании Совета Госдумы, заявил Володин.

Ранее в России запустили сервис «Цифровой профиль иностранного гражданина».

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