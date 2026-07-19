Силы ПВО России уничтожили 140 украинских беспилотников за ночь

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Воронежской, Ростовской и других областей.

За ночь силами противовоздушной обороны над регионами России поражены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение ночи, в период с 20:00 мск 18 июля до 8.00 мск 19 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили на канале оборонного ведомства в МАКС.

БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Воронежской, Ростовской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее за сутки силы ПВО России за сутки сбили 774 украинских БПЛА самолетного типа.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны боевиков киевского режима с начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Для ударов Вооруженные силы Украины используют БПЛА и ракетное вооружение.

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