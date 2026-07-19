Бывшему главреду Readovka продлили арест по делу о хищении миллиарда рублей у Минобороны РФ

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Алексея Костылева задержали почти полгода назад.

Тверской суд Москвы продлил заключение под стражей журналисту, бывшему главному редактору медиахолдинга Readovka Алексею Костылеву. Об этом стало известно из картотеки судов общей юрисдикции столицы.

Его обвиняют в хищении одного миллиарда рублей у Минобороны РФ. Заседание по делу Костылева прошло еще три дня назад.

«О продлении срока содержания под стражей <…>. Удовлетворено, 16.07.2026», — говорится в документе.

Решение вступит в силу нас следующей неделе — 21 июля. О том, сколько точно Алексей Костылеву будет находиться под стражей, неизвестно.

Бывшего главреда Readovka задержали почти полгода назад — в конце февраля 2026-го. Тогда же его отправили в СИЗО. В ходе заседания по избранию меры пресечения стало известно, что Костылева обвиняют в хищении одного миллиарда рублей у Минобороны РФ. По данным следствия, мужчина, действуя в составе группы лиц не выполнял свои обязательства по госконтрактам — закупке и поставкам БПЛА.

Фигурант дела просил суд не арестовывать его из-за проблем со здоровьем, которые у него возникли после ДТП в 2024 году. В просьбе ему было отказано. Мужчина свою вину не признает.

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