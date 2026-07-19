Ловушка «молодежного» стиля: как вещи не по возрасту делают женщин старше

Фото: www.globallookpress.com/Patrick Pleul

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Попытка молодиться с помощью одежды может дать обратный эффект.

Многие женщины после 40 лет пытаются выглядеть моложе с помощью одежды. Это может дать обратный эффект, если подобранный образ не соответствует характеру и внешнему типажу. Подробнее о том, как не ошибиться при выборе образа — в материале «Известий».

Попытки выглядеть моложе после 40 лет часто дают обратный эффект, потому что окружающие считывают не визуальный возраст, а неуверенность и комплексы, скрывающиеся под «молодежным» стилем у человека в солидном возрасте. Как отметила стилист Елена Усольцева в беседе с «Известиями», зачастую представительницы прекрасного пола обращаются к стилистам, так как хотят подобрать новый образ и нравиться самим себе, но ошибаются, выбирая одежду, не соответствующую их личности.

Эксперт отметила две крайности, которые чаще всего заставляют женщин выглядеть старше. Первая — использование подростковых вещей, вторая, напротив — неоправданный аскетизм в виде исключительно темных цветов и бесформенных фасонов.

Кроме того, не стоит ждать идеальной фигуры, чтобы обновить гардероб, подчеркнула Усольцева. Многие годами носят вещи, которые им не нравятся, ожидая, что сбросят вес, однако вместо этого следует работать с текущими формами.

Ранее стилист объяснила, какие детали визуально удешевляют образ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.