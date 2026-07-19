Ошейник и косметика: красноярка пыталась украсть товары для себя и своей собаки

Красноярка пыталась украсть товары для себя и собаки на 11 тысяч рублей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Девушке может грозить до двух лет лишения свободы.

В июне 2026 года в дежурную часть полиции Красноярска обратился мужчина с сообщением о краже. Он заявил, что девушка попыталась украсть товары из супермаркета на улице Щорса на 11 тысяч рублей.

В ходе оперативных действий правоохранители установили, что 24-летняя фигурантка пришла в магазин с рюкзаком и сложила в него ошейник, перчатку для груминга, слюнявчик для животных, корм, носки для йоги, пудру, блеск и масло для губ, сыворотку для век и тушь для ресниц.

Также в продовольственном отделе красноярка украла две формы для льда, чай, помидоры, сыр с базиликом и морс — при выходе из магазина ее остановили сотрудники магазина и вызвали полицию. Следователи возбудили уголовное дело о краже — по ней девушке может грозить до двух лет лишения свободы. Расследование завершено, обвиняемой выбрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее в Люблино задержали мужчину, подозреваемого в ограблении с использованием удочки.

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