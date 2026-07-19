Армия России нанесла удары по военным предприятиям Украины

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Наши бойцы поразили заводы в Киеве, которые осуществляли производство ракет «Фламинго» и «Нептун-МД».

Этой ночью Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в мессенджере МАКС.

В ведомстве уточнили, что в Киеве были поражены важные для противника стратегические объекты, включая заводы «Радионикс», «Спецоборонмаш» и «Меридиан» имени Сергея Королева. Их противник — Вооруженные силы Украины (ВСУ) — использовал в своих нуждах. Там, например, осуществлялся выпуск систем управления крылатых ракет FР-5 «Фламинго», а также управляемых ракет «Нептун-МД».

Помимо этого, российские бойцы нанесли удар по киевскому сортировочному центру — терминалу «Новая почта». В Минобороны РФ пояснили: враг использовал этот объект в своих целях. Так, через него производилась доставка и хранение продукции двойного назначения. Среди них — детали для БПЛА.

Также этой ночью ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры порта «Южный» Одесской области. В результате был уничтожен резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для обеспечения киевских боевиков.

Ранее российские войска поразили сухогруз в районе острова Змеиный. Он перевозил грузы для ВСУ. Кроме того, удар был нанесен по порту «Черноморск» — уничтожен контейнеровоз.

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