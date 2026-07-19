ВС США заявили о завершении очередной серии ударов по Ирану

CENTCOM заявило о завершении новой серии ударов по Ирану

Фото: www.globallookpress.com/Marwan Naamani

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Американские военные уничтожили склады с ракетами и беспилотниками.

Соединенные Штаты завершили очередную серию ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«В течение восьмой ночи подряд американские удары силы CENTCOM успешно поразили иранские военные объекты береговой разведки и противовоздушной обороны», — говорится в официальном сообщении американского командования в социальной сети X.

США нанесли удары по морским объектам, а также складам, где хранились ракеты и дроны.

Кроме того, в CENTCOM заявили, что серия ударов также была нанесена по силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По данным командования, именно они 17 июля совершили нападение на американских солдат.

Объявляя о завершении ударов по Тегерану, командование добавило, что цель этой атаки было ослабить иранский военный потенциал. На данный момент на Ближнем Востоке действует свыше 50 тысяч военнослужащих.

«Они остаются крайне бдительными, сосредоточенными, смертоносными и готовыми к действиям», — также сказано в сообщении CENTCOM.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия Ирана нанесла удары по американским военным базам в Кувейте. Целями стали склады с боеприпасами сухопутных войск США в лагере Аль-Удейри, а также радиолокационные системы зенитно-ракетного комплекса Patriot и воздушного наблюдения на авиабазе Али ас-Салем.

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