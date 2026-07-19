Три человека пострадали в результате ударов ВСУ по Курску и Льгову

Фото: МАХ/Александр Хинштейн/Hinshtein

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Беспилотники атаковали четыре жилых дома, магазин и автобус.

Украинские боевики атаковали Курск и Льгов, пострадали трое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«По предварительной информации, вражеские беспилотники ударили в четыре многоквартирных дома в Курске», — отметил глава региона в публикации в своем канале в мессенджере МАКС.

Квартиры повреждены на улице Мыльникова, в одном подъезде на трех верхних этажах. Также на проспекте Дериглазова повреждены фасады двух зданий, а на проспекте Победы из-за удара загорелась квартира. Кроме того, есть повреждения автомобилей.

Жильцов эвакуировали. Одна женщина пострадала от взрывной волны, ей оказывают первую помощь, принимается решение о ее госпитализации.

Кроме того, во Льгове противник атаковал автобус, продуктовый магазин и остановку. Ранен водитель общественного транспорта и мужчина, находившийся рядом с магазином. Один из пострадавших — 40-летний гражданин Белоруссии.

«На месте работают оперативные службы. Как только они завершат работу, начнется подомовой обход — всем собственникам пострадавшего имущества обязательно окажем помощь и отремонтируем поврежденные дома. На время ремонта людей разместим в ПВР или компенсируем аренду жилья», — подчеркнул Хинштейн.

В четверг, 16 июля, дрон ВСУ атаковал женщину на мопеде в Курской области.

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