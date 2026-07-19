В результате атаки БПЛА в Ставрополе произошел пожар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Экстренные службы работают на месте происшествия.
Минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотников атаковали Ставропольский край. В результате чего в промышленной зоне на севере Ставрополя произошло возгорание. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — уточнил он.
Место происшествия, как пояснил губернатор, находится далеко от жилой застройки, возле границы со Шпаковским округом. Поэтому угрозы того, что пожар перекинется на дома, нет.
В настоящее время пожарные продолжают устранять последствия атаки киевских боевиков. Также на месте работают и другие экстренные службы, добавил Владимир Владимиров.
Ранее он сообщил, что в промзоне хутора Вязники в Шпаковском округе в результате атаки украинских беспилотников возникли два пожара.
Регионы России систематически подвергаются атакам со стороны ВСУ с февраля 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Причем украинские боевики используют не только беспилотники, но и ракеты.
Ранее ВСУ атаковали пассажирский автобус в Белгородской области. В результате один человек погиб, еще четверо получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших — ребенок.
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