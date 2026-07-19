«Бесплатные смартфоны»: кандидат в президенты Бразилии балует женщин обещаниями

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Флавиу Болсонару анонсировал щедрую материальную помощь 70 миллионам бразильянок.

Правый политик и сенатор, а также кандидат пост президента Бразилии Флавиу Болсонару пообещал в случае своего избрания обеспечить малоимущих бразильянок бесплатными смартфонами и доступом в интернет.

«Мы уже переговорили с операторами мобильной связи, которые были бы крайне заинтересованы помочь правительству обеспечить доступ к связи для 70 миллионов женщин. Мы обсуждаем в рамках предвыборной кампании предоставление самих мобильных телефонов людям, которые не в состоянии их купить», — заявил Болсонару в ходе видеообращения в X.

По данным предвыборного штаба Болсонару, цель программы — помочь бразильянкам дистанционно учиться, искать работу, развивать предпринимательские проекты и сообщать о случаях домашнего насилия.

По подсчетам бразильских СМИ, даже если государство решит закупить самые дешевые смартфоны хотя бы для 28,7 миллионов участниц действующих программ социальной поддержки, это уже обойдется бюджету более чем в 20 миллиардов реалов (более 3,5 миллиардов долларов). При этом политик не пояснил, откуда планирует получить деньги на эту инициативу и какую ее часть профинансируют частные компании.

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