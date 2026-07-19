Иранская армия нанесла удары по базам США в Кувейте

Фото: Reuters/IRANIAN STATE TV

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Корпус стражей исламской революции также поразил склад американских беспилотников в Бахрейне.

Армия Ирана нанесла удары по американским военным базам в Кувейте. Об этом сообщило информационное агентство Fars и телеканал Press TV.

Целями атак стали склады с боеприпасами сухопутных войск США в лагере Аль-Удейри, а также радиолокационные системы зенитно-ракетного комплекса Patriot и воздушного наблюдения на авиабазе Али ас-Салем.

По данным гостелекомпании IRIB, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) дополнительно поразил склад американских беспилотников в Бахрейне. Действия Тегерана назвали ответом на атаки противника.

Как ранее писал 5-tv.ru, Центральное командование ВС США в ночь на 19 июля объявило о нанесении новой серии авиаударов по территории Ирана.

Атака, как утверждается, стала ответом на недавний удар КСИР по базе США в Иордании. Цель операции — снизить способность Тегерана угрожать торговому судоходству в Ормузском проливе.

В пятницу, 17 июля, в Ираке прогремели взрывы после ударов Ирана по военным складам курдских вооруженных группировок. По данным очевидцев, были повреждены складские помещения и техника.

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