«Откровенно враждебное действие»: в МИД РФ отреагировали на помощь Токио Киеву

Фото: www.globallookpress.com/Ina Hesmer

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Замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко напомнил о регулярных атаках ВСУ на гражданские объекты в РФ с использованием беспилотников.

Россия расценивает сотрудничество японских производителей дронов с украинскими разработчиками как откровенно враждебное действие. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

По словам замминистра, учитывая систематические атаки украинских беспилотников на российские гражданские объекты, Токио фактически способствует убийству мирных россиян и все глубже втягивается в конфликт, что ведет к окончательному разрушению двусторонних отношений с Москвой.

Руденко подчеркнул, что вооружения, представляющие угрозу безопасности России, а также производственные мощности по их созданию на Украине — это законные военные цели Вооруженных сил РФ.

Как ранее писал 5-tv.ru, заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин пояснил, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной ровно с той точки, на которой они остановились, но для этого необходима политическая воля Киева и его западных спонсоров. Диалог был прерван по инициативе украинской стороны, несмотря на то, что в 2025 году в Стамбуле уже были достигнуты определенные договоренности.

В 2026 году Москва и Киев при участии США провели три встречи, последний раунд прошел в Женеве 17–18 февраля.

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