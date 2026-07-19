Тренер «Зенита» Семак: перед матчем мысли были о светлом празднике

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

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Петербуржцы в серии пенальти обыграли московский «Спартак».

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак поделился с корреспондентом «Известий» Иваном Литоминым, о чем думал перед матчем со «Спартаком» 18 июля. Кадры с места событий — в распоряжении 5-tv.ru.

По словам журналиста, перед началом игры тренер молча сидел на скамье и смотрел в одну точку.

Как пояснил Семак, в тот момент он думал о том, как лучше должна сыграть команда, и о светлом православном празднике — 18 июля отмечается обретение мощей преподобного Сергия Радонежского.

«О том, как лучше сыграть, и о празднике, который сегодня есть, — преподобного Сергея, приобретение мощей. Прекрасный светлый праздник, мои именины. Поэтому, конечно, сегодня рад. Особо рад», — поделился двенадцатикратный чемпион России.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Нижнем Новгороде петербургский «Зенит» в десятый раз завоевал Суперкубок России, обыграв московский «Спартак» в серии пенальти со счетом 4:2.

Основное время матча завершилось ничьей — 1:1: у красно-белых на 25-й минуте забил Кристофер Мартинс, а у петербуржцев на 98-й минуте с пенальти отличился Александр Соболев.

В послематчевой серии ударов точнее оказались игроки «Зенита» — 4:2. Вратарь «Зенита» Денис Адамов отразил попытки Наиля Умярова и Игоря Дмитриева выбить победу. Единственный промах у сине-бело-голубых допустил Андрей Мостовой, пробивший в штангу.

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