Два пожара возникли в промзоне в Ставропольском крае в результате атаки дронов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Введен режим чрезвычайной ситуации.

В промзоне хутора Вязники Шпаковского округа Ставропольского края в результате атаки украинских беспилотников возникли два очага возгорания. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем канале в мессенджере МАКС.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На месте работают пожарные и другие экстренные службы. Из-за происшествия власти ввели режим чрезвычайной ситуации местного уровня.

Владимиров напомнил о правилах поведения в случае обнаружения обломков дронов. Губернатор подчеркнул, что важно не трогать их руками и не приближаться близко, а позвонить по телефону 112.

«За публикацию кадров пролетов БПЛА, последствий падения обломков, работы ПВО предусмотрена административная ответственность», — добавил он.

Как ранее писал 5-tv.ru, накануне вечером, 18 июля, в результате атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в поселке Дубовое Белгородского округа один человек погиб, четверо получили ранения, один находится в крайне тяжелом состоянии. Среди пострадавших — 16-летняя девушка, она получила осколочное ранение бедра.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.