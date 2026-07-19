С августа на «Госуслуги» будут автоматически приходить уведомления по налогам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Непрочтение электронного уведомления не освобождает от ответственности.

С 1 августа 2026 года россияне начнут автоматически получать налоговые уведомления в личном кабинете на портале «Госуслуги». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

Для получения услуги не потребуется подавать специальное заявление — документы будут выгружаться всем пользователям с подтвержденной учетной записью. Тем, кто не пользуется порталом, сохранят привычный способ доставки заказным письмом.

По мнению депутата, переход упростит жизнь гражданам и предпринимателям: электронное уведомление содержит ИНН, суммы по каждому налогу, итоговую сумму, сроки, уникальный идентификатор начисления и сальдо единого налогового счета, что снизит риск просрочки из-за потери бумажного документа.

Срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2025 год — до 1 декабря 2026 года. При этом непрочтение электронного уведомления не освобождает от ответственности: оно считается полученным в момент размещения в личном кабинете, при задержке оплаты начисляются пени.

Как ранее писал 5-tv.ru, с 30 июня в России заработал единый цифровой профиль для иностранных граждан. Система обеспечивает обмен информацией между ведомствами и позволяет иностранцам получать доступ к своему профилю через портал «Госуслуги».

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