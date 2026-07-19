Обвиняемых в торговле людьми братьев Тейт арестовали в США по запросу Британии

Фото: © Getty Images/Andrei Pungovschi

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Им также вменяют создание порнографии с участием несовершеннолетних.

В Майами федеральные власти США по запросу Великобритании арестовали братьев-инфлюэнсеров Эндрю и Тристана Тейтов. Об этом сообщили The Guardian и The Associated Press, ссылаясь на службу федеральных судебных приставов.

В Соединенном Королевстве им предъявили обвинения по 21 пункту, среди которых изнасилования, нанесение телесных повреждений, торговля людьми и «распространение непристойных изображений детей». Теперь братьев ожидает экстрадиция.

По данным следствия, преступления были совершены в период с июля 2010 года по август 2017 года, общее число предполагаемых жертв составляет семь человек.

В декабре 2022 года в Румынии Тейтам уже предъявляли аналогичные обвинения в торговле людьми и сексуальной эксплуатации, однако местная прокуратура не разрешила их выдачу до завершения процесса. Согласно материалам румынского расследования, братья создали преступную группировку еще в 2015 году: они вербовали девушек для видеочатов, принуждали их к созданию порнографии, в том числе с участием несовершеннолетних, заработав на продаже материалов миллионы долларов.

Расследования в отношении братьев также ведутся в США.

Как ранее писал 5-tv.ru, во Франции бывшего руководителя знаменитого модельного агентства обвинили в сексуальных домогательствах и торговле людьми. Как заявляла одна из пострадавших, мужчина воздействовал на них психологически, а также спаивал алкоголем, чтобы они «отключились».

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