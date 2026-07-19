Минпросвещения хочет изменить порядок проведения олимпиады школьников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Победители и призеры предыдущего сезона могут лишиться автоматического прохода на муниципальный, региональный и заключительный этапы.

Министерство просвещения России предложило изменить правила проведения Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) для «повышения академической честности». Проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно новым правилам, с 1 сентября 2027 года победители и призеры предыдущего сезона потеряют право на автоматический проход на муниципальный, региональный и заключительный этапы. Для повторного получения бонусов им придется подтверждать свой уровень, начиная состязания со школьного этапа. Такие «автопроходчики» ежегодно составляют около трети финалистов, отметили в министерстве.

Кроме того, школьник, удаленный за нарушение порядка — например, использование телефона или микронаушников — будет лишен права участвовать в олимпиаде по любому предмету до конца текущего учебного года. Запрет на средства связи и хранение информации распространится на все этапы без исключений.

Обязательным станет признание результатов перепроверки Центральной предметно-методической комиссией.

Также в документе отмечается, что участникам запретят повторно проходить один и тот же этап по одному предмету в текущем году, что лишит их возможности переходить в другие регионы для улучшения результата.

Инициатива находится на стадии обсуждения.

Как ранее писал 5-tv.ru, Минпросвещения определило порядок действий учителя при срыве урока. Новые правила вступают в силу 1 сентября 2026 года. Так, при нарушении дисциплины учитель может сделать обучающемуся замечание. Если школьник нарушает правила повторно на том же уроке, то педагог вправе привлечь сотрудников школы, ответственных за дисциплину, чтобы с учеником провели профилактическую беседу.

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