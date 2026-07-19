«Важно «заземляться»: Ида Галич про отдых, который восстановит силы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Отсутствие впечатлений — лучший рецепт, считает блогер.

Полноценный отдых для человека — это отсутствие впечатлений и быстрого дофамина, то есть «заземление». Таким мнением поделилась с корреспондентом 5-tv.ru телеведущая и блогер Ида Галич на VK Fest-2026.

По ее словам, при желании восстановить силы нужно перестать смотреть рилсы и в целом забыть на какое-то время про социальные сети, заняться чем-то неспешным, что будет служить неким топливом для организма.

«Если вы возьмете книгу, там нет столько информации, сколько вы получаете за одну минуту, в небольшом количестве этих видеороликов. Поэтому очень важно „заземляться“. Это прогулки, а если прогулки еще и без музыки, то это вообще хорошо. Здоровый сон, спорт — все, что позволяет вырабатывать окситоцины и дофамин, только не быстрый, а продолжительный, который, как топливо, будет вести тебя дальше к маленьким и большим победам. То есть отдых — это еще всегда про отсутствие впечатлений», — пояснила Галич.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, по мнению актрисы Эвелины Бледанс, качественный отдых не требует больших денег. Для восстановления сил и предотвращения выгорания достаточно сменить обстановку — например, прогуляться в лесу или ближайшем парке, устроить пикник, покататься на лошади или отправиться в поход с палаткой.

Актриса подчеркнула, что главное в отдыхе — позитивный настрой, а физическое здоровье является фундаментом для любых жизненных достижений.

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