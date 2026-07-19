Англия обыграла Францию и стала бронзовым призером ЧМ-2026

Фото: Reuters/Paul Childs

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Это первая медаль чемпионата мира для англичан за 60 лет.

Сборная Англии по футболу обыграла команду Франции в матче за третье место на чемпионате мира. Встреча завершилась со счетом 6:4. Это первая медаль мундиаля для англичан с 1966 года.

Первый тайм завершился со счетом 4:0 в пользу англичан. Отличились Деклан Райс, Эзри Конса и Букайо Сака. Последний забил гол дважды, а на 87-й минуте реализовал пенальти, оформив хет-трик. Шестой гол на восьмой минуте дополнительного времени второго тайма забил Джуд Беллингем.

У французов результативными игроками стали Килиан Мбаппе, Брадли Баркола и Усман Дембеле. При этом Мбаппе в ходе матча забил свой 22-й гол на мировых первенствах. Это позволило ему установить новый бомбардирский рекорд, на втором месте по этому показателю — аргентинец Лионель Месси с 21 голом.

Французы завершили чемпионат мира без медалей впервые с 2014 года.

В финале ЧМ-2026 встретятся сборные Аргентины и Испании. Матч состоится 19 июля в Нью-Джерси на стадионе «Метлайф». Начало — в 22:00 по московскому времени.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.