Килиан Мбаппе превзошел Лионеля Месси и возглавил список бомбардиров ЧМ

Фото: Reuters/Marco Bello

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Французы проиграли англичанам в борьбе за третье место.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе установил новый рекорд по количеству голов на чемпионатах мира по футболу, став единоличным лидером в истории турнира. В матче за третье место против команды Англии на стадионе «Хард Рок» в Майами 27-летний форвард забил два мяча, на 48-й и 66-й минутах.

Теперь на счету Мбаппе 22 гола в рамках мировых турниров — он обошел предыдущего рекордсмена аргентинца Лионеля Месси (21 гол). При этом последнему для рекорда потребовалось 32 матча, Килиану — 22 игры.

Далее в списках лучших бомбардиров следуют немец Мирослав Клозе (16 голов), бразилец Роналдо (15 голов) и еще один представитель Германии Герд Мюллер (14 голов).

На текущем чемпионате сборная Франции проиграла англичанам в борьбе за третье место со счетом 4:6.

Победитель чемпионата мира по футболу определится 19 июля в финальном матче между сборными Испании и Аргентины.

Как ранее писал 5-tv.ru, Килиан Мбаппе был также признан лучшим игроком на чемпионате мира по футболу 2026 года по количеству результативных действий. В третьем туре группового этапа французский нападающий забил четыре мяча и выполнил две голевые передачи, благодаря чему набрал шесть очков по системе «гол + пас».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.