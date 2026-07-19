США приступили к нанесению очередной серии ударов по Ирану

Фото: Reuters/Stringer

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Взрывы слышны вблизи города Сирик, расположенного на побережье Ормузского пролива.

Американские военные приступили к нанесению очередной серии ударов по Ирану. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

Как отмечается, новая атака — ответ на недавний удар иранского Корпуса стражей исламской революции по американской авиабазе в Иордании.

«Американские войска по указанию главнокомандующего начали новые авиаудары по Ирану. Цель ударов — еще больше снизить способность Ирана угрожать торговому судоходству в Ормузском проливе и наказать силы Корпуса стражей исламской революции, которые прошлой ночью совершили нападение на американских военнослужащих в Иордании», — подчеркнули в CENTCOM.

Как сообщает иранское агентство Mehr, взрывы, в частности, слышны у портового города Сирик, расположенного на побережье Ормузского пролива.

Ранее в CENTCOM заявили, что в результате ударов Ирана по американскому военному объекту в Иордании погибли двое военнослужащих США, четверо были госпитализированы, еще один числится пропавшим без вести.

Число американских военных, получивших ранения с начала эскалации, превысило 420 человек.

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