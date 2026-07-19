«Всем не угодишь»: Ида Галич высказалась о «налоге на популярность»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Злые комментарии пишут люди, которые недовольны собственной жизнью, уверена блогер.

Телеведущая и блогер Ида Галич дала совет, как справляться с критикой в социальных сетях, тем, кто только начинает свой путь в медиасфере. Она озвучила свое мнение в беседе с 5-tv.ru на VK Fest-2026.

По словам Галич, набирающим популярность нужно четко понимать, что в их адрес всегда будут поступать как приятные, так и негативные, жесткие комментарии. К этому просто нужно быть готовым.

«Есть очень классное словосочетание, которое мы с моим педагогом по нейропрограммированию продвигаем в массы, — называется это „налог на популярность“. У всего есть плюсы и минусы. Всем не понравишься и всем не угодишь. Если говорить про какие-то совсем отчаянные комментарии, прям злые и вредные, то мы должны держать в голове, что это чаще всего пишут несчастные люди: они работают на нелюбимой работе, они живут с нелюбимыми людьми и, скорее всего, это нелюбимые дети, родители которых их не очень воспринимают. Это такой фактор важный. Счастливый человек никогда в жизни не укажет тебе на то, что ты некрасивая», — резюмировала телеведущая.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, с травлей в социальных сетях столкнулась 17-летняя актриса Анна Пересильд. По ее словам, она частенько получает комментарии с критикой как своей внешности, так и профессиональной деятельности.

Анна считает, что подобные высказывания говорят о внутренних проблемах самих комментаторов, однако продолжает верить, что люди будут переключаться с чужой жизни на свою, не забывая про доброту и взаимоуважение.

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