«Вы в моей стране»: туристку избили в грузинском отеле из-за русской речи

Фото: © Sputnik РИА Новости/Стрингер

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Пострадавшая госпитализирована.

Группа туристок из РФ подверглась нападению в Грузии из-за русской речи. Конфликт произошел в пятизвездочном отеле Agarani Estate, рассказала одна из девушек в соцсетях.

По ее словам, агрессивный мужчина ворвался к ним в номер после того, как услышал, что они говорят между собой по-русски. Где именно остановились туристки, ему подсказали на ресепшене, утверждает россиянка.

На кадрах с места инцидента запечатлено, как мужчина кричит по-английски: «Вы в моей стране!». А затем наносит сильный удар одной из девушек. Пострадавшая с залитым кровью лицом лежит на полу.

Как стало известно 5-tv.ru, пострадавшая госпитализирована, ее подруг опрашивают полицейские. Нападавшего, по предварительной информации, задержали, свой поступок он объяснил тем, что туристки «портили свадьбу», разговаривая на русском языке.

Ранее российских туристов задержали в Турции за чтение Библии. Супружескую пару отправили в изолятор, где, по их словам, они столкнулись с нечеловеческими условиями содержания. При этом их просьбы связаться с российским генконсульством игнорировались.

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