«Не зацикливаться»: Куртукова раскрыла секрет успешных артистов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Эрудированность — одно из ключевых условий.

Есть несколько шагов на пути к успеху в искусстве. Первое — быть эрудированным, и для этого необходимо иметь хорошее образование, рассказала корреспонденту 5-tv.ru на VK Fest-2026 певица Татьяна Куртукова.

По словам исполнительницы хита «Матушка», все, кто выбирают путь артиста, не должны «зацикливаться на том, станут ли популярными». Искусство требует вложения сил, души, любви, которые передаются зрителям через песни. И именно публика уже решает, какую ступень займет артист в этой сфере.

«В первую очередь, я думаю, нужно получать хорошее среднее образование, как минимум, для того, чтобы быть эрудированным человеком. <…> А музыка, как известно, у нас у всех в душе, в сердцах, поэтому, что касается музыкальных амбиций, тоже ни в коем случае не опускать руки, но и не зацикливаться на том, что „я хочу быть звездой“. Все-таки искусство заключается не в том, какую ты нишу в этом занял, а в том, сколько ты вложил в это души, своих стараний, любви, сопереживаний и передал это людям. А они уже сами решат, какую ступень ты будешь занимать на этом поприще», — отметила певица.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, заслуженный артист России SHAMAN (Ярослав Дронов) поделился на фан-встрече в Лужниках, что выступает на сцене с четырехлетнего возраста. Его дебют состоялся в родном Новомосковске во дворце культуры с русской народной песней «Ах вы, сени мои, сени».

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