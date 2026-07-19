«Просто ем плохую еду»: Харламов о похудении на 14 кг за два месяца

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Шоумен предостерег от употребления в пищу брокколи.

Актер и шоумен Гарик Харламов раскрыл секрет своего похудения на 14 килограммов за два месяца. Все оказалось крайне просто.

На вопрос телеведущей Регины Тодоренко на фестивале VK Fest-2026 о диете, юморист ответил не без доли иронии. Он посоветовал «есть плохую еду», а в качестве примера привел брокколи, которую в шутку отнес к вредным продуктам.

«Просто ешьте плохую еду», — сказал Харламов.

Ведущая ответила комику в том же духе, предложив ему прийти к ней домой и научить деток «хорошим пищевым привычкам».

Ранее о своих привычках рассказала певица Наталия Власова. Чтобы воплотить давнюю мечту стать хотя бы на день балериной, ей пришлось похудеть на три с половиной килограмма, а для этого — проводить понедельники только на воде.

Позже это стало ее ключевым подходом, при этом к ней присоединились несколько тысяч красавиц. Теперь у Власовой образовалось свое женское сообщество.

О своем похудении на 12 килограммов за год также рассказывала и певица Жасмин. По ее словам, изменения во внешности начались еще осенью прошлого года, когда она обратилась к нутрициологу.

После того, как врач помог ей выстроить грамотный подход к питанию и нормализовать анализы, певица перестала следить за весом, обращая внимание только на свое самочувствие.

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