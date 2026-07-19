«Я радуюсь»: Донцова о том, как борется с потерей вдохновения

Дарья Донцова: задача на каждый день — написать 30 страниц книги

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Писательница определила для себя ежедневную норму работы над книгами.

Чтобы добиться желаемой цели, нужно не вдохновение, а ежедневная рутина, считает писательница Дарья Донцова. Она рассказала о своем подходе корреспонденту 5-tv.ru на VK Fest-2026.

По словам создательницы иронических детективов, вдохновение не определяет для нее творческую «энергию». Есть цель и есть шаги по ее достижению. Так, ежедневное написание книг ее совершенно не утомляет, а даже наоборот — радует.

«Я не знаю насчет энергии, я просто сажусь и пишу свои 30 страниц каждый день. Я радуюсь», — поделилась она.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Дарья Донцова спокойно относится к новым экранизациям классики при условии бережного отношения режиссеров к первоисточнику. Писательница подчеркнула: творческая интерпретация допустима лишь до тех пор, пока не нарушается авторский замысел — например, когда «Обломов не летает на вертолете».

По ее мнению, удачные версии с хорошими актерами позволяют по-новому взглянуть не только на книгу, но и на личность создателей фильмов.

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