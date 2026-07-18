Саудовская Аравия может получить ядерное оружие

Фото: www.globallookpress.com/Oskar Eyb

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Соответствующее решение, предварительно, одобрила администрация президента США Дональда Трампа.

Администрация президента США Дональда Трампа, предварительно, одобрила проект ядерного соглашения с Саудовской Аравией. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.

Документ под названием «Соглашение 123», который ожидает подписи президента США, предполагает поддержку гражданской ядерной программы Эр-Рияда, что позволит королевству обогащать уран без введения строгих международных гарантий МАГАТЭ.

По данным телеканала, сделку не направили в Конгресс США для рассмотрения, как того требует закон. Эксперты предупредили, что отсутствие жесткого контроля потенциально открывает Саудовской Аравии путь к созданию собственного ядерного оружия, если Иран создаст свое.

Ранее наследный принц Мухаммед бен Салман уже угрожал разработкой такого оружия в ответ на действия Тегерана.

Как ранее писал 5-tv.ru, Трамп заявлял, что процесс разоружения Ирана проходит успешно. Американский лидер не уточнил, какие именно стороны принимают участие в контактах и о каких переговорах идет речь, отметив лишь положительную динамику процесса.

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