Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

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Его называют легендой телевидения.

Умер российский журналист Сергей Шолохов, ему было 67 лет. Об этом сообщил пасынок покойного Всеволод Москвин.

Сергей Шолохов родился в Ленинграде в семье биолога и архитектора. Он окончил филологический факультет и аспирантуру по направлению «Искусствоведение». В 1987 году судьба привела его на телевидение, где широкую известность он получил благодаря программе «Пятое колесо».

Ее выпуск 1991 года «Ленин — гриб», созданный вместе с музыкантом Сергеем Курехиным, стал одним из главных телевизионных мемов постсоветского пространства.

Шолохов — лауреат конкурса «Золотое перо – 96» в номинации «Журналист года», академик киноакадемии «Ника».

Кроме того, он выступал в роли продюсера документальных фильмов об Алексее Германе, Никите Михалкове, Кирилле Лаврове и Алексее Балабанове (в фильме последнего «Я тоже хочу» Шолохов исполнил роль ведущего).

Был членом жюри Высшей лиги КВН и многочисленных российских и международных кинофестивалей.

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