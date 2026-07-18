Умер российский журналист Сергей Шолохов
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Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
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Его называют легендой телевидения.
Умер российский журналист Сергей Шолохов, ему было 67 лет. Об этом сообщил пасынок покойного Всеволод Москвин.
Сергей Шолохов родился в Ленинграде в семье биолога и архитектора. Он окончил филологический факультет и аспирантуру по направлению «Искусствоведение». В 1987 году судьба привела его на телевидение, где широкую известность он получил благодаря программе «Пятое колесо».
Ее выпуск 1991 года «Ленин — гриб», созданный вместе с музыкантом Сергеем Курехиным, стал одним из главных телевизионных мемов постсоветского пространства.
Шолохов — лауреат конкурса «Золотое перо – 96» в номинации «Журналист года», академик киноакадемии «Ника».
Кроме того, он выступал в роли продюсера документальных фильмов об Алексее Германе, Никите Михалкове, Кирилле Лаврове и Алексее Балабанове (в фильме последнего «Я тоже хочу» Шолохов исполнил роль ведущего).
Был членом жюри Высшей лиги КВН и многочисленных российских и международных кинофестивалей.
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