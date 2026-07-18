«Зенит» в серии пенальти обыграл «Спартак»

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Команда победителей стала обладателями Суперкубка России по футболу.

Футболисты петербургского «Зенита» стали десятикратными обладателями Суперкубка России, обыграв московский «Спартак» в серии пенальти (4:2). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. У «Спартака» на 25-й минуте забил полузащитник Кристофер Мартинс, у «Зенита» на 98-й минуте отличился центрфорвард Александр Соболев с пенальти.

Сразу после забитого мяча нападающий «Зенита» спровоцировал конфликт с болельщиками. Это вызвало возмущение со стороны игроков «красно-белых» и привело к массовой потасовке футболистов обеих команд. Матч возобновили только через несколько минут после вмешательства судей.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Зенита» — 4:2. У москвичей свои попытки не реализовали Наиль Умяров и Игорь Дмитриев, у петербуржцев промахнулся Андрей Мостовой. Ворота чемпиона защищал Денис Адамов. Для «Зенита» этот трофей стал десятым в истории турнира.

Как ранее писал 5-tv.ru, финал чемпионата мира по футболу не станут переносить, несмотря на смог в Нью-Йорке.

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