«Смартфонная кисть»: что это такое и как исправить

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Длительное использование смартфона может привести к проблемам с кистями рук из-за постоянной нагрузки на мышцы, сухожилия и нервы.

«Смартфонная кисть» — это неофициальное название группы нарушений, которые возникают из-за продолжительной и однообразного использования телефона, например, скроллинга новостей или соцсетей. О причинах появления такого состояния и способах его предотвращения рассказал порталу aif.ru врач-терапевт Евгений Космынин.

Проблема связана не с самим гаджетом, а с тем, как человек его удерживает и использует. Когда большой палец постоянно выполняет повторяющиеся движения — листает страницы, набирает сообщения или ставит отметки, — нагрузка на сухожилия и связки значительно возрастает. Со временем это может привести к боли у основания большого пальца, онемению, покалыванию, снижению силы хвата и появлению щелчков при движении.

Эксперт отмечает, что под термином «смартфонная кисть» могут скрываться разные заболевания, среди которых болезнь де Кервена, синдром запястного канала, артроз сустава у основания большого пальца и другие нарушения. Раньше подобные проблемы чаще связывали с профессиями, где требуется постоянная работа руками, однако сейчас они встречаются у пользователей смартфонов разных возрастов.

Чтобы снизить риск развития неприятных симптомов, рекомендуется регулярно менять руку при использовании телефона, делать перерывы, не поддерживать вес устройства только мизинцем и выполнять простую гимнастику для кистей. Если боль или онемение сохраняются несколько дней, необходимо обратиться к врачу, поскольку запущенные состояния могут потребовать более серьезного лечения.

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