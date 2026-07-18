После ливня участок превратился в болото: как быстро убрать воду

После подтопления садовый участок нужно оставить в покое на некоторое время

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

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Садоводам рассказали, какие меры помогут осушить территорию после сильных дождей и защитить растения от последствий переувлажнения.

После сильного ливня вода может оставаться на грядках и газоне несколько дней, создавая угрозу для корней растений, почвы и построек. О способах борьбы с подтоплением рассказало издание Life.ru.

Сразу приступать к активным работам на мокром участке не стоит. Хождение по размокшей земле уплотняет грунт и ухудшает доступ воздуха к корням, а попытка рыхлить сырую почву может привести к образованию плотной корки после высыхания. Также не рекомендуется дополнительно поливать растения после дождя, поскольку из-за избытка влаги корни могут начать гнить.

Чтобы ускорить уход воды, владельцам участков советуют определить места скопления влаги и при необходимости сделать временные канавки с небольшим уклоном. При больших объемах воды можно использовать дренажный насос. Причинами длительного застоя жидкости чаще всего становятся глинистая почва, высокий уровень грунтовых вод, расположение участка в низине и отсутствие системы отвода воды.

После того как земля подсохнет, можно аккуратно восстановить ее структуру с помощью аэрации. Если подтопления повторяются регулярно, эксперты рекомендуют задуматься о полноценном дренаже, а также заранее подготовить участок: сделать водоотводы и поднять уровень отдельных зон с посадками.

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